Дания направит в Латвию батальон для пополнения размещённых там сил НАТО

Новости Дании. Дания направит в Латвию батальон для пополнения размещенных там сил НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в датском военном ведомстве. Сообщается, что в его состав войдут от 700 до 1,2 тысячи военнослужащих.

Часть года батальон будет дислоцироваться в Латвии, а остальную часть года – в Дании, где будет находиться в режиме ожидания, готовый отправиться в страны Балтии в случае кризиса. Но, как заявили в датском Министерстве обороны, состав и численность батальона, а также сроки его нахождения в Латвии будут зависеть от потребностей НАТО и союзников альянса.