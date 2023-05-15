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Дания направит в Латвию батальон для пополнения размещённых там сил НАТО

15 мая 2023 08:59
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Новости Дании. Дания направит в Латвию батальон для пополнения размещенных там сил НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в датском военном ведомстве. Сообщается, что в его состав войдут от 700 до 1,2 тысячи военнослужащих.  

Дания направит в Латвию батальон для пополнения размещённых там сил НАТО-1

Часть года батальон будет дислоцироваться в Латвии, а остальную часть года – в Дании, где будет находиться в режиме ожидания, готовый отправиться в страны Балтии в случае кризиса. Но, как заявили в датском Министерстве обороны, состав и численность батальона, а также сроки его нахождения в Латвии будут зависеть от потребностей НАТО и союзников альянса.  

# НАТО # Фотофакт

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