Дания намерена передать Украине первые F-16 в ближайший месяц

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в течение месяца истребители F-16 из этой страны будут переброшены в Украину. Об этом пишет ТАСС.

Она также выступила за ускорение поставок военной техники для Киева и отметила потребность в оказании поддержки в виде боеприпасов, беспилотников и создания военных производств на территории Украины. При этом Фредериксен констатировала, что ситуация на украинской территории продолжает ухудшаться, и главная причина – отсутствие систем ПВО.

Ранее Нидерланды и Дания сообщили, что готовы предоставить Украине 42 и 19 истребителей F-16 соответственно.