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Дальнобойщики на границе Украины и Польши объявили голодовку

01 декабря 2023 19:15
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Накаляется ситуация на границе Украины и Польши, где с начала ноября дальнобойщики последней бастуют у КПП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальнобойщики на границе Украины и Польши объявили голодовку-1

Водители, которые оказались практически в плену после начала стачки, объявили голодовку. Они пытались пройти к активистам для переговоров, однако были заблокированы польской полицией. Украинские дальнобойщики сообщают о дефиците продуктов и топлива. По словам водителей, «их практически удерживают в заложниках». Разрешать ситуацию власти не спешат, а с каждым днем она становится все серьезнее. Ранее к польским протестующим присоединились коллеги из Словакии. Они пропускают только гуманитарные грузы и фуры с животными и топливом.

# Граница # Фотофакт

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