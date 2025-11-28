Daily Mail: Путин поставил Украине бескомпромиссный ультиматум

На пресс-конференции в Кыргызстане российский лидер Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся только после вывода украинских войск с оккупированных территорий, тем самым поставив ультиматум. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

В ином случае, по его словам, цели будут достигаться военным путем.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что поражения на фронте должны подталкивать Киев к переговорам, а постпред при ООН Василий Небензя констатировал тяжелые потери и снижение боеспособности украинской армии.

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