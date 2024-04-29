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ЦТАК: МО КНДР заявило, что ракеты ATACMS не изменят конфликт в Украине

29 апреля 2024 10:27
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Минобороны КНДР выступило с критикой поставки США ракет ATACMS в Украину, предрекая Вашингтону негативные последствия. Об этом сообщает РИА Новости.

Там заявили, что поставки не изменят ход развития конфликта. Начальник военного отдела внешних сношений КНДР называет эти поставки «опрометчивым выбором». 

По его словам, США превратились в «нарушителя мира», подстрекающего к эскалации конфликта.

Минобороны КНДР добавило, что поставки ракет Украине сделают обстановку более «небезопасной» для США. Оно подчеркивает, что никакое сверхсовременное оружие, никакой вид военной помощи не помогут США победить героическую армию и народ России.

# Международная политика

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