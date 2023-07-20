Copernicus: июль 2023 года может стать самым жарким месяцем за всю историю

Июль текущего года может исторически стать наиболее жарким месяцем на планете. Об этом свидетельствует информация программы Евросоюза Copernicus, которая занимается мониторингом состояния Земли, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя климатических наблюдений Copernicus Карло Буонтемпо, первая часть июля уже стала рекордной по высоким температурам в мире. Это обусловлено совокупностью различных факторов. Например, таких как эффект Эль-Ниньо, отразившийся на температуре поверхности Тихого океана и на состоянии климата в различных регионах мира, а также аномально высокие температуры в Атлантике и общее потепление. Карло Буонтемпо подчеркнул, что изменение климата приводит к перегреву климатических систем во всем мире, особенно заметному в океанах, в том числе в Северной Атлантике, что вызывает глобальную озабоченность ученых.