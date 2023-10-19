CNN: Зеленский боится потерять помощь США из-за войны в Израиле

В результате военных действий Израиля Украина под управлением президента Владимира Зеленского может испытать на себе ослабление внимания и уменьшение поддержки со стороны главного союзника страны – США. Об этом заявила журналист Фрида Гитис на CNN, передает РИА Новости.

Несмотря на уверения официальных лиц США в том, что оказание помощи Украины не коснется, политическая неразбериха в Америке может осложнить выделение средств. Гитис отметила, что для Зеленского это становится «неизбежной реальностью».

Она добавила, что Украине необходима непрерывная поддержка, в особенности со стороны США. Однако до сих пор неясно, будет ли Белый дом в силах поддержать обе страны (Украину и Израиль).

Ранее Зеленский ранее выражал опасения, что обострение ситуации в Израиле может отвлечь внимание мирового сообщества от украинского конфликта.