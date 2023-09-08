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CNN: у Киева осталось мало времени для наступления ВСУ из-за приближающейся осени

08 сентября 2023 09:58
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У Киева фактически остается мало времени для проведения успешного контрнаступления из-за приближающейся осени, которая ухудшает погодные и полевые условия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Россия обладает такими преимуществами, как численность армии и не боится потерять союзников. Киев испытывает на себе давление и стремится занять более выгодное место в случае снижения уровня западных партнеров.

По оценке телеканала, результаты контрнаступления украинских войск будут иметь определяющее значение для развязки конфликта. В западных СМИ говорится, что киевские партнеры остались не очень довольны итогами наступления.

# Международная политика

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