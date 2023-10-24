CNN: США предложили России серьезную сделку по обмену американца Пола Уилана

Соединенные Штаты предложили России сделку освобождению американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Представитель Госдепа подтвердил, что в настоящее время работа над его делом продолжается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Уилан, в свою же очередь, выразил надежду за продолжение переговоров, невзирая на их медленный ход. Он же обратился к главе Госдепа с запросом на срочный обмен в связи с его пожилым возрастом и состоянием здоровья.

Уилан был арестован в 2018 году и осужден на 16 лет лишения свободы. В 2022 году Россия и США уже дважды обменивались заключенными, однако Уилан не фигурировал в этих сделках.