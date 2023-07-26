CNN: США обеспокоены, что действия американского экс-морпеха Рида в Украине навредят диалогу с РФ

В Америке озадачены участием Тревора Рида в боях в Украине. Там опасаются, что это может навредить обмену заключенными между США и Российской Федерацией. В частности, речь идет о возвращении в Штаты находящихся в РФ Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает CNN, пишет ТАСС.

Отмечается, что при этом в Америке считают, что эти два вопроса между собой не имеют связи. По сообщению телекомпании со ссылкой на слова источника, речь идет о поступке, который Рида совершил по собственной инициативе. Он не должен быть связан с возвращением Гершковича и Уилана домой.

Ранее в американском Госдепе подтвердили, что экс-морпех Тревор Рид, освобожденный в соответствии с договоренностями по обмену заключенными с Россией, получил ранение в боях в Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что администрация Штатов просчитывает все возможности по возвращению в США из России Гершковича и Уилана и не видит связи между их делами и действиями Рида в Украине.

Ранее сообщалось, что Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции в конце декабря 2018 года ФСБ РФ. Российская сторона возбудила уголовное дело. Уилан был признан виновным и приговорен к 16 годам колонии строгого режима.