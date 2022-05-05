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CNN: правительство США в шаге от того, чтобы окончательно подорвать доверие своих граждан

05 мая 2022 10:42
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Новости США. Политика Байдена нанесла ущерб экономике США. А американское правительство в шаге от того, чтобы окончательно подорвать доверие своих граждан. Об этом сообщил американский телеканал CNN, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

CNN: правительство США в шаге от того, чтобы окончательно подорвать доверие своих граждан-1

Согласно опросу, который провели сотрудники телекомпании, большинство американцев не уверены, что власть способна обеспечить процветание и финансовую безопасность страны. А неоднократные попытки Байдена снять с себя вину за провалы в экономике не работают. Ситуация только ухудшается.  

CNN: правительство США в шаге от того, чтобы окончательно подорвать доверие своих граждан-4

Американцы еще никогда не видели таких высоких цен на основные товары и услуги. Еще хуже дела обстоят с бензином и электроэнергией. В ответ американский президент лишь раздает советы. Байден рекомендует своим гражданам перейти на велосипеды и солнечные панели. Так они смогут сэкономить целых 500 долларов в год.  

# Социологический опрос # Джо Байден # Фотофакт

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