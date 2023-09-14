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CNN: Пентагон создал группу для контроля за американской помощью Украине

14 сентября 2023 15:11
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Пентагон сформировал команду по контролю за применением американской помощи в Украине, так как в Вашингтоне не могут эффективно отслеживать миллиарды долларов, направляемых в Киев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

Решение о создании группы было принято на условиях нарастающей внутри США критики. Общая сумма средств, выделенных США на помощь Украине, составляет 110,97 млрд долларов. При этом не принимается во внимание новый запрос на выделение средств Украине, направленный администрацией президента США Джо Байдена в августе. Он составляет 24 млрд долларов.

# Международная политика # Джо Байден

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