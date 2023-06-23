CNN: пассажиры «Титана» умерли моментально и их останки вряд ли найдут

Пассажиры батискафа «Титан», опустившегося к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, скончались моментально и совершенно безболезненно. Об этом заявила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти в интервью CNN, пишет РИА Новости.

По ее словам, разрушение обшивки аппарата случилось необычайно стремительно, всего за доли миллисекунд. Все это произошло прежде чем люди, которые находились внутри, смогли понять, что существует проблема. Это было абсолютно безболезненно. Эксперты предполагают, что шансы найти останки погибших крайне малы.

После погружения связь с батискафом пропала, а его обломки были обнаружены неподалеку от затонувшего «Титаника». Команда батискафа, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга и других, была объявлена погибшей.