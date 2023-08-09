Украинская сторона находится в особо тяжелой стадии конфликта. Он затягивается, сообщает телеканал CNN, пишет РИА Новости.

Украинская сторона несет серьезные боевые потери и это связано с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые РФ построила за месяцы. По информации телеканала, Украина теряет в численном преимуществе перед российской армией, которая хорошо окопалась. Отмечается также, что наступательная операция ВСУ не похожа на блицкарт, а выглядит тяжелой и утомительной для армии Украины.

ВС Украины начали наступательную операцию 4 июня сразу на нескольких направлениях. По данным российского оборонного ведомства, за июнь-июль украинская сторона потеряла свыше 43 тысяч бойцов и более 4,9 тысячи единиц вооружения. В Москве отмечают, что с начала контрнаступательной операции Киев не добился успеха ни на одном направлении.