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CNN: иностранные наемники часто покидают Украину после увиденных ожесточенных боев

19 ноября 2023 09:31
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Иностранные наемники, заключающие контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), часто не до конца осознают, что их ждет на фронте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По мнению лейтенанта ВСУ Дмитрия Костюка, многие из таких наемников отказываются от контракта, когда им приходится сталкиваться с реалиями военных действий. В настоящий момент Украина переживает трудности с восполнением личного состава, и Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, признал, что страна испытывает потребность в дополнительных военнослужащих.

CNN отмечает, что вопрос о мобилизации является критически актуальным для Украины, тем более, что в результате контрнаступления существенных военных успехов не достигнуто, а поддержка со стороны Запада может ослабнуть.

# Международная политика

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