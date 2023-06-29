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CNN: девять человек погибли в Техасе из-за жары

29 июня 2023 14:27
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Новости США. Девять человек погибли в Техасе из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучил телеканал CNN. Жителей штата призвали более внимательно относиться к своему здоровью и обращать внимание на самочувствие людей вокруг. Ведь, по словам медиков, жертв можно было избежать.

CNN: девять человек погибли в Техасе из-за жары-1

По состоянию на среду, 28 июня, 90 миллионов американцев получили предупреждения об опасности из-за высоких температур и влажности. Охлаждаться американцы предпочитают кондиционерами. Их популярность сегодня в Техасе сложно переоценить. Уровень потребления электроэнергии в штате достиг рекордных значений за все время наблюдений.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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