CNN: девять человек погибли в Техасе из-за жары

Новости США. Девять человек погибли в Техасе из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучил телеканал CNN. Жителей штата призвали более внимательно относиться к своему здоровью и обращать внимание на самочувствие людей вокруг. Ведь, по словам медиков, жертв можно было избежать.