ClimateEx. Учёные из Польши и США изобрели карту, которая поможет определить место возникновения урагана или цунами

Новости Германии. Карту, которая поможет определить, в каком регионе и когда произойдет ураган или цунами, изобрели ученые из Польши и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, получивший название ClimateEx, показывает изменения климата в мировом масштабе за последние 50 лет. Для этого карта использует данные более 50 тысяч климатических станций.

По словам разработчиков, эта система координат, по большей части, – образовательный проект, однако она может помочь разработать план поездки или ответить на любопытные вопросы о погоде и стихийных бедствиях.