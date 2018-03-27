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ClimateEx. Учёные из Польши и США изобрели карту, которая поможет определить место возникновения урагана или цунами

27 марта 2018 08:49
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Новости Германии. Карту, которая поможет определить, в каком регионе и когда произойдет ураган или цунами, изобрели ученые из Польши и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ClimateEx. Учёные из Польши и США изобрели карту, которая поможет определить место возникновения урагана или цунами-1

Проект, получивший название ClimateEx, показывает изменения климата в мировом масштабе за последние 50 лет. Для этого карта использует данные более 50 тысяч климатических станций.

По словам разработчиков, эта система координат, по большей части, – образовательный проект, однако она может помочь разработать план поездки или ответить на любопытные вопросы о погоде и стихийных бедствиях.

ClimateEx. Учёные из Польши и США изобрели карту, которая поможет определить место возникновения урагана или цунами-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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