Чудесное спасение в Канаде: морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду

Новости Канады. Происшествие в канадском городе Ричмонд на минувших выходных едва не закончилось трагедией. Девочка сидела у причала, в какой-то момент морской лев потянул ее за платье. Свидетели произошедшего стали кричать, а один из мужчин, не раздумывая, бросился в воду спасать девочку.

Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских при Университете Британской Колумбии (порталу CBC News):

Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди, которые относятся к дикой природе с должным уважением. Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми.