Прямой эфир

Чудесное спасение в Канаде: морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду

22 мая 2017 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Происшествие в канадском городе Ричмонд на минувших выходных едва не закончилось трагедией.

Девочка сидела у причала, в какой-то момент морской лев потянул ее за платье. Свидетели произошедшего стали кричать, а один из мужчин, не раздумывая, бросился в воду спасать девочку.

Чудесное спасение в Канаде: морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду-1

Мужчина, загрузивший фрагмент спасения на YouTube, в описании к видео отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

По мнению экспертов, животное могло принять платье девочки за рыбу.

Чудесное спасение в Канаде: морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду-4

Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских при Университете Британской Колумбии (порталу CBC News):
Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди, которые относятся к дикой природе с должным уважением. Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми.

# Фотофакт # Необычное # Эндрю Трайтс

Другие новости рубрики

Все новости
Автомобиль и мотоцикл наехали на пешеходов в Израиле: пострадали 5 человек
22 мая 2017 13:06

Автомобиль и мотоцикл наехали на пешеходов в Израиле: пострадали 5 человек

Бриллиантовое кольцо с блошиного рынка в Лондоне оценили в $456 тысяч
22 мая 2017 10:29

Бриллиантовое кольцо с блошиного рынка в Лондоне оценили в $456 тысяч

Подробности взрыва в больнице Таиланда: сдетонировала не неисправная техника, а бомба
22 мая 2017 09:58

Подробности взрыва в больнице Таиланда: сдетонировала не неисправная техника, а бомба