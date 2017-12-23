Чтобы спастись, люди прыгали в окна: страшный пожар в фитнес-центре Чечхона унес жизни 30 человек

Новости Южной Кореи. В Южной Корее расследуют обстоятельства крупного пожара в популярном фитнес-центре. В списках жертв уже около 30 человек, почти столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. В Южной Корее расследуют обстоятельства крупного пожара в популярном фитнес-центре. В списках жертв уже около 30 человек, почти столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соболезнования в связи с трагедией президенту Республики Корея, родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.
Напоминаем, пожар охватил здание в городе Чечхон 21 декабря. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон, забирались на крышу. Большинство жертв обнаружили в сауне. Спровоцировало пожар возгорание автомобиля на цокольном этаже.