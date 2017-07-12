Чтобы сэкономить, Air India будет кормить пассажиров вегетарианской едой

Новости Индии. Авиапассажиров из Индии будут кормить исключительно вегетарианской едой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как объясняет авиакомпания, на этот шаг было решено пойти для сокращения количества отходов,

снижения расходов и улучшения качества сервиса. Ранее горячие мясные блюда на внутренних рейсах авиакомпании предлагались пассажирам на маршрутах продолжительностью более 90 минут. Отметим, что авиакомпания в настоящее время находится в серьезных долгах, в связи с чем не исключена перспектива ее приватизации.