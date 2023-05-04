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Что делать, чтобы собака не скучала одна дома? Посмотрите, что придумали в Иордании

04 мая 2023 11:08
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Каждое утро этот подросток сажает свою собаку в автобус, битком набитый другими щенками, направляющимися в детский сад. 

Что делать, чтобы собака не скучала одна дома? Посмотрите, что придумали в Иордании-1

Лабиб Хаджара всегда чувствовал разочарование, что не может проводить со своим питомцем столько времени, сколько ему хотелось бы. Поэтому он был очень благодарен за то, что узнал о существовании детского сада для собак. Там его пес проводит время, пока он в школе. 

Что делать, чтобы собака не скучала одна дома? Посмотрите, что придумали в Иордании-4

Я отдаю собаку в детский сад, потому что они присматривают за ней, помогают нам присматривать за собакой. Мы не можем проводить весь день с собакой. Обычно я нахожусь в школе днем, а когда возвращаюсь, у меня не хватает на это времени, потому что я должен учиться. Они присматривают за ним и развлекают его. 

Что делать, чтобы собака не скучала одна дома? Посмотрите, что придумали в Иордании-7

В детском саду в Аммане проводят дни около 25 собак. Собака Хаджары играет в большом саду с полосой препятствий и проходит надлежащую дрессировку. 

Что делать, чтобы собака не скучала одна дома? Посмотрите, что придумали в Иордании-10

Мушир Радаидех, основатель детского сада для собак: 
Для собак важно иметь пространство и время, необходимые для того, чтобы расходовать свою энергию. Когда собаке становится скучно, это влияет на ее психологическую сторону, она перестает быть активной и перестает играть со своими друзьями. Им необходимо найти место, где они могли бы позитивно выражать свою энергию с другими собаками. 

Что делать, чтобы собака не скучала одна дома? Посмотрите, что придумали в Иордании-13

Основан этот детский сад для собак не так давно, и он предлагает широкий спектр услуг, включая развлечения, обучение и уход – в общем все для псов. 

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