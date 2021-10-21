Что будет с морскими обитателями? К 2040 году пластика в морях и океанах станет больше в 3 раза

ООН прогнозирует троекратное увеличение пластикового мусора в морях и океанах к 2040 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ООН прогнозирует троекратное увеличение пластикового мусора в морях и океанах к 2040 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Биологи опасаются, что в результате этого вся морская жизнь – от планктона и моллюсков до птиц, черепах и млекопитающих – подвергнется риску отравления, нарушению в поведении, голоду и удушью.
Организация заявила о серьезных экономических потерях, связанных с загрязнением морей и океанов пластиком. Ущерб для туристической отрасли, рыболовства и аквакультуры к 2040 году может достичь 100 миллиардов долларов ежегодно. ООН призывает государства немедленно уменьшить использование пластика и выделить дополнительные инвестиции для решения проблемы.