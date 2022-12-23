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ЧП в США: на пляж Калифорнии упал небольшой самолёт

23 декабря 2022 11:01
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Новости США. Небольшой самолет упал на пляж в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП случилось на глазах сотен прогуливающихся людей, многие из которых тут же бросились на помощь.  

ЧП в США: на пляж Калифорнии упал небольшой самолёт-1

Пилот и пассажир не пострадали, но вытащить их из салона смогли только спасатели. На всякий случай их отвезли в больницу на осмотр медиков. По словам летчика, сразу после взлета у самолета начались проблемы с двигателем. Поэтому он решил совершить посадку, которая прошла совсем не по плану.  

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# Крушение # Новости США # Фотофакт

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