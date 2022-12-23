ЧП в США: на пляж Калифорнии упал небольшой самолёт

Новости США. Небольшой самолет упал на пляж в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП случилось на глазах сотен прогуливающихся людей, многие из которых тут же бросились на помощь.

Пилот и пассажир не пострадали, но вытащить их из салона смогли только спасатели. На всякий случай их отвезли в больницу на осмотр медиков. По словам летчика, сразу после взлета у самолета начались проблемы с двигателем. Поэтому он решил совершить посадку, которая прошла совсем не по плану.