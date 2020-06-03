ЧП в Норильске: на ТЭЦ произошла утечка 20 тысяч тонн дизеля

Новости России. Экологическая катастрофа: на ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока специалистам удалось откачать и собрать около 500 тонн нефтепродуктов, а на полную ликвидацию последствий может понадобиться несколько недель. По мнению специалистов, к разливу могло привести таяние грунтов вечной мерзлоты, в результате чего просели опоры, на которых стояла платформа с резервуаром.