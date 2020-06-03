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ЧП в Норильске: на ТЭЦ произошла утечка 20 тысяч тонн дизеля

03 июня 2020 08:25
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Новости России. Экологическая катастрофа: на ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЧП в Норильске: на ТЭЦ произошла утечка 20 тысяч тонн дизеля-1

В результате ЧП произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Власти были вынуждены ввести режим ЧС.

ЧП в Норильске: на ТЭЦ произошла утечка 20 тысяч тонн дизеля-4

Пока специалистам удалось откачать и собрать около 500 тонн нефтепродуктов, а на полную ликвидацию последствий может понадобиться несколько недель. По мнению специалистов, к разливу могло привести таяние грунтов вечной мерзлоты, в результате чего просели опоры, на которых стояла платформа с резервуаром.

# ЧП # Фотофакт

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