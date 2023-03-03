ЧП в Брянской области: автомобиль Росгвардии подорвался на мине – 4 военных ранены

Новости России. Трагические последствия проникновения украинских диверсантов в Брянскую область. 3 марта стало известно, что в ходе проведения спецоперации по ликвидации террористов автомобиль Росгвардии подорвался на мине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел возле населенного пункта Сушаны. В результате ранения получили четверо военных. На подъездах к подвергшимся атаке селам выставлены кордоны силовиков.

Все авто досматривают. В некоторые населенные пункты власти закрыли проезд – там работают саперы. Напомним, 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская террористическая группировка. В результате нападения погибли два человека. Ранение получил 11-летний мальчик. Ему быстро оказали медицинскую помощь, сделали операцию, и сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.