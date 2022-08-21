Члены НАТО воюют друг против друга руками разных группировок. Разбираемся, что сейчас происходит между США и Турцией

Военный конфликт в Украине частично отвлек внимание США, что спровоцировало нестабильность в тех регионах, где размещены американские войска. Похоже, новый виток гражданской войны ожидает Сирию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

На неделе Анкара заявила о проведении масштабной военной операции против курдских формирований, но затем опровергла собственные заявления. Так что же происходит? Сирийское правительство контролирует около 60 % территории страны. В остальных районах созданы так называемые зоны контроля, где власть принадлежит вооруженным группировкам и полевым командирам. Самая крупная – Сирийские демократические силы. Это созданные США курдские формирования, которые захватили около 25 % территории страны. Численность сирийских курдов – примерно 1,5 миллиона человек, а на северо-востоке Сирии, где они проживают, сосредоточены огромные запасы нефти.

С одной стороны, это создает экономическую базу для сепаратизма; с другой – нефть нужно продавать. Под этим предлогом моментально возникли нелегальные маршруты для ее перевозки под контролем США. За несколько лет это позволило создать на востоке Сирии государство в государстве – так называемый Сирийский Курдистан. Нефть оттуда идет в порты под видом иракской, и таким образом Америка финансирует сепаратистов и боевые действия, по сути, за счет сирийских недр и сирийского народа. Именно против американских и курдских формирований было заключено недавнее соглашение Ирана, России и Турции. Но есть и другие зоны контроля, где Турция действует в одностороннем порядке, например, на севере Сирии, около Алеппо. Именно там на неделе были нанесены авиационные удары, в результате которых погибли трое военнослужащих. Сообщалось, что в результате турецких ударов по Кобани в провинции Алеппо погибли 11 человек. К таким проблемам приводит большая протяженность турецко-сирийской границы и ее слабый контроль.