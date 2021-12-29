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Члены Демократической партии США беспокоятся, что Байден не выиграет на следующих выборах. И вот почему

29 декабря 2021 20:29
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Новости США. Более половины американцев недовольны Джо Байденом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новый антирекорд. 55 % граждан страны не одобряют политику американского президента. 44 % из них заявили о категорическом несогласии с действиями главы Белого дома.  

Члены Демократической партии США беспокоятся, что Байден не выиграет на следующих выборах. И вот почему-1

На фоне этого многие члены Демократической партии, к которой и принадлежит Байден, опасаются, что он не выиграет на следующих выборах из-за низких рейтингов и преклонного возраста. При этом более 70 % опрошенных республиканцев считают, что и нынешнее избрание Байдена нелегитимно.  

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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