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Член Палаты представителей США: это ошеломляющая победа Трампа на стадии дебатов

28 июня 2024 08:39
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Экономика, военные конфликты, миграционный кризис и ментальное здоровье: в США прошел первый раунд предвыборных теледебатов Байдена и Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оппоненты затронули немало тем, но довольно быстро перешли от государственных вопросов на личности.

Член Палаты представителей США: это ошеломляющая победа Трампа на стадии дебатов-1

Полтора часа взаимных обвинений в некомпетентности. Так прошедшую встречу охарактеризовали эксперты. Они отметили преимущество бывшего лидера над действующим. Даже сторонники Байдена признали его выступление на дебатах провальным. Они назвали это коллективным самоубийством Демократической партии. Люди также отдали преимущество Трампу. Его спич пришелся по вкусу 67 % зрителям, Байдена поддержали всего 33 %.

Член Палаты представителей США: это ошеломляющая победа Трампа на стадии дебатов-4

Элиз Стефаник, член Палаты представителей США:
Это ошеломляющая победа на стадии дебатов. Но самое главное, что Трамп сконцентрирован на том, чтобы принести успех американскому народу, вернувшись к эффективной политике, которую мы видели во время его первого срока. Обеспечение безопасности границ, раскрытие энергетической независимости Америки, поддержка трудолюбивых семей, которые были раздавлены инфляцией Джо Байдена из-за триллионов долларов безрассудных расходов.

Член Палаты представителей США: это ошеломляющая победа Трампа на стадии дебатов-7

Ситуация в экономике страны действительно стала одной из ключевых тем для обсуждения. С нее началась эта теледуэль. Байден обвинил Трампа в разрушении финансовых институтов, на что тот припомнил действующему лидеру инфляцию, которая выросла в стране во время его правления. Впрочем, такой исход событий был предсказуем. Оппоненты не жали друг другу руки и в ходе встречи регулярно обменивались колкими «любезностями». Байден первым оскорбил своего оппонента, назвав Трампа «неудачником и лузером».

# Выборы в США

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