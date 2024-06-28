Член Палаты представителей США: это ошеломляющая победа Трампа на стадии дебатов

Экономика, военные конфликты, миграционный кризис и ментальное здоровье: в США прошел первый раунд предвыборных теледебатов Байдена и Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оппоненты затронули немало тем, но довольно быстро перешли от государственных вопросов на личности.

Полтора часа взаимных обвинений в некомпетентности. Так прошедшую встречу охарактеризовали эксперты. Они отметили преимущество бывшего лидера над действующим. Даже сторонники Байдена признали его выступление на дебатах провальным. Они назвали это коллективным самоубийством Демократической партии. Люди также отдали преимущество Трампу. Его спич пришелся по вкусу 67 % зрителям, Байдена поддержали всего 33 %.

Элиз Стефаник, член Палаты представителей США:

Это ошеломляющая победа на стадии дебатов. Но самое главное, что Трамп сконцентрирован на том, чтобы принести успех американскому народу, вернувшись к эффективной политике, которую мы видели во время его первого срока. Обеспечение безопасности границ, раскрытие энергетической независимости Америки, поддержка трудолюбивых семей, которые были раздавлены инфляцией Джо Байдена из-за триллионов долларов безрассудных расходов.