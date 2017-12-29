Прямой эфир

Число жителей Земли 1 января достигнет 7,444 млрд человек

29 декабря 2017 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Согласно статистическим данным Бюро переписи США, население Земли 1 января 2018 года достигнет цифры 7 444 443 881.

В нынешнем заявлении сказано, что прирост населения по сравнению с той же датой в 2017 году превысит 1% или более 78 миллионов жителей.

По информации Бюро, в январе 2018 года каждую секунду будут рождаться более 4,3 ребенка, а умирать 1,8 человека.

В 2016 году ООН уже отмечала, что человечество достигло численности в 7,4 миллиарда человек.

Четверти землян до 14 лет – здесь подробнее.

Напомним, что отметку в 7 миллиардов человек на Земле удалось преодолеть шесть лет назад – в 2011 году.

# Космос

Другие новости рубрики

Все новости
Снегопады обрушились на Китай: видимость на дорогах не превышает 5 метров
29 декабря 2017 08:58

Снегопады обрушились на Китай: видимость на дорогах не превышает 5 метров

В Тунисе вспышка свиного гриппа: умерли уже 15 человек
29 декабря 2017 08:53

В Тунисе вспышка свиного гриппа: умерли уже 15 человек

В Перу тысячи жителей вышли на улицы: люди недовольны решением помиловать бывшего президента страны
29 декабря 2017 08:32

В Перу тысячи жителей вышли на улицы: люди недовольны решением помиловать бывшего президента страны