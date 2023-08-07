Прямой эфир

Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане возросло до 30 человек

07 августа 2023 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане возросло. По последним данным, в результате трагедии погибли 30 человек, 80 получили травмы. ЧП произошло накануне в провинции Синд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане возросло до 30 человек-1

Там сошли с рельсов 10 вагонов поезда. Cпасательные работы завершены. Движение по железной дороге приостановлено. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. В целом подобные случаи не редкость для Пакистана. Дорожная инфраструктура страны находится в упадке. Долгое время власти обещали заняться ее модернизацией.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В центре Нью-Йорка прошёл митинг против поставок оружия Украине
07 августа 2023 08:40

В центре Нью-Йорка прошёл митинг против поставок оружия Украине

Пленный боец ВСУ рассказал, что обученные в Британии украинские солдаты отказываются воевать
07 августа 2023 08:36

Пленный боец ВСУ рассказал, что обученные в Британии украинские солдаты отказываются воевать

Мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство из-за ультиматума ЭКОВАС
07 августа 2023 08:17

Мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство из-за ультиматума ЭКОВАС