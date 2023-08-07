Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане возросло до 30 человек

Новости Пакистана. Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане возросло. По последним данным, в результате трагедии погибли 30 человек, 80 получили травмы. ЧП произошло накануне в провинции Синд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сошли с рельсов 10 вагонов поезда. Cпасательные работы завершены. Движение по железной дороге приостановлено. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. В целом подобные случаи не редкость для Пакистана. Дорожная инфраструктура страны находится в упадке. Долгое время власти обещали заняться ее модернизацией.