Прямой эфир

Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 530 человек

14 ноября 2017 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обновились данные о погибших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака. Итак, в списках жертв – 530 человек. Среди пострадавших – более 7,5 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня поисково-спасательные работы завершились. Медики пытаются оказать возможную помощь пострадавшим, однако ситуация критическая – большинство больниц разрушены. Сейчас в эти районы поступает международная гуманитарная помощь, Турция, в частности, заявила о готовности принять в своих больницах раненых. За ситуацией в пострадавших от стихии странах следит МИД Беларуси.

# Землетрясение

Другие новости рубрики

Все новости
Ураган в Турции: пострадали 38 человек
14 ноября 2017 11:40

Ураган в Турции: пострадали 38 человек

В Иране объявлен всенародный траур по жертвам землетрясения
14 ноября 2017 07:45

В Иране объявлен всенародный траур по жертвам землетрясения

В Бразилии протестуют против полного запрета абортов
14 ноября 2017 07:45

В Бразилии протестуют против полного запрета абортов