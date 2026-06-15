Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 65 человек

Увеличивается число жертв мощного землетрясения на Филиппинах. В списке погибших уже 65 человек, около полутора тысячи – раненых. Пропавших без вести – 36. Основной удар стихии пришелся на южные провинции острова Минданао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мощных подземных толчков и оползней разрушены или повреждены более 50 тысяч домов и несколько сотен объектов инфраструктуры. Это дороги, мосты, здания больниц и школ. Поисковые работы и расчистку завалов осложняют проливные дожди и паводки. По данным национального совета по снижению рисков бедствий и управлению ими, стихия затронула свыше 700 тысяч человек. Во многих городах и муниципалитетах ввели режим бедствия. Убытки оцениваются более чем в 15 миллионов долларов.