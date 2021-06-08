​Число жертв столкновения поездов на юге Пакистана возросло до 62

Новости Пакистана. Растет число жертв железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. В списке погибших 62 человека, еще более 100 пострадали. Авария произошла 7 июня в провинции Синд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажирский поезд сошел с рельсов, после чего в него врезался встречный состав. В момент ЧП в двух поездах находились более тысячи пассажиров.

Спасательная операция на месте аварии продолжается вторые сутки. Задействованы десятки человек, в том числе армия. Что стало причиной жуткой катастрофы, пока неясно. По словам выживших, между происшествием с одним составом и столкновением другого прошло всего 10 секунд. Начато расследование. Медики обратились к жителям стать донорами крови для пострадавших.