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​Число жертв столкновения поездов на юге Пакистана возросло до 62

08 июня 2021 16:02
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Новости Пакистана. Растет число жертв железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. В списке погибших 62 человека, еще более 100 пострадали. Авария произошла 7 июня в провинции Синд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажирский поезд сошел с рельсов, после чего в него врезался встречный состав. В момент ЧП в двух поездах находились более тысячи пассажиров.

​Число жертв столкновения поездов на юге Пакистана возросло до 62-1

Спасательная операция на месте аварии продолжается вторые сутки. Задействованы десятки человек, в том числе армия. Что стало причиной жуткой катастрофы, пока неясно. По словам выживших, между происшествием с одним составом и столкновением другого прошло всего 10 секунд. Начато расследование. Медики обратились к жителям стать донорами крови для пострадавших.

​Число жертв столкновения поездов на юге Пакистана возросло до 62-4

В связи с многочисленными жертвами страшной трагедии соболезнования лидеру Пакистана и народу этой страны направил Президент Александр Лукашенко.

# Авария # Александр Лукашенко # Фотофакт

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