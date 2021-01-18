Число жертв стихийных бедствий в Индонезии возросло до 96

Новости Индонезии. В Индонезии число жертв стихийных бедствий увеличилось до 96. Люди погибли в результате серии землетрясений, а также из-за сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из зон бедствия в двух провинциях эвакуированы около 70 тысяч жителей. В пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы.