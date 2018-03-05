Число жертв обрушения жилого дома в Познани возросло до 5-ти

Новости Польши. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, так как под грудами бетона все еще могут находиться люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции задействованы сотрудники экстренных служб, кинологи и техника. Прокуратура начала проверку по факту ЧП. Накануне днем в многоэтажке прогремел взрыв, после чего большая часть дома обрушилась вместе с жильцами.