Прямой эфир

Число жертв обрушения жилого дома в Познани возросло до 5-ти

05 марта 2018 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, так как под грудами бетона все еще могут находиться люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв обрушения жилого дома в Познани возросло до 5-ти-1

В операции задействованы сотрудники экстренных служб, кинологи и техника. Прокуратура начала проверку по факту ЧП. Накануне днем в многоэтажке прогремел взрыв, после чего большая часть дома обрушилась вместе с жильцами.

Число жертв обрушения жилого дома в Познани возросло до 5-ти-3

Поиски выживших продолжались всю ночь, специалистам удалось извлечь из-под завалов больше 20 человек. Вероятнее всего, причиной инцидента стал взрыв газа.

Под обломками дома ещё есть люди. В Познани продолжаются расследования по факту взрыва

Число жертв обрушения жилого дома в Познани возросло до 5-ти-6

Число жертв обрушения жилого дома в Познани возросло до 5-ти-8

Число жертв обрушения жилого дома в Познани возросло до 5-ти-10

# Фотофакт # Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
Сильные морозы угрожают экономике Великобритании
05 марта 2018 16:21

Сильные морозы угрожают экономике Великобритании

На Донбассе вступили в силу договоренности о бессрочном прекращении огня
05 марта 2018 13:41

На Донбассе вступили в силу договоренности о бессрочном прекращении огня

Под обломками дома ещё есть люди. В Познани продолжаются расследования по факту взрыва
05 марта 2018 11:43

Под обломками дома ещё есть люди. В Познани продолжаются расследования по факту взрыва