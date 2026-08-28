Число жертв наводнения в Непале возросло до 469

В Непале после наводнения найдены 469 тел погибших, пишет ТАСС со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Также ведомство сообщает о спасении 1 545 человек.
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В поисково-спасательной операции задействованы порядка 13 295 сотрудников спецслужб.Спасатели разбирают завалы и выкапывают людей из-под земли.
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