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Число жертв наводнения в Непале возросло до 469

28 августа 2026 06:32
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Число жертв наводнения в Непале возросло до 469-0

В Непале после наводнения найдены 469 тел погибших, пишет ТАСС со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

Также ведомство сообщает о спасении 1 545 человек.

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В поисково-спасательной операции задействованы порядка 13 295 сотрудников спецслужб.Спасатели разбирают завалы и выкапывают людей из-под земли.

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Фото: Pinterest

# ЧП # Наводнение # Природные катаклизмы

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