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Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек

17 ноября 2017 09:09
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Новости Греции. В Греции растет число жертв одного из сильнейших в истории страны наводнений. В списках погибших уже 16 человек. Десятки пострадали, есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная власть называет произошедшее библейской катастрофой. Даже старожилы не помнят таких трагических событий в их регионе. К катастрофе привели нескончаемые дожди, которые впоследствии миллионами кубометров воды обрушились на пригород Афин. Больше всего пострадал городок Мандра. Здесь улицы настолько быстро заполнили бурные потоки, что люди даже не успевали среагировать и покинуть машины.

# Наводнение

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