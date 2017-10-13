Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 50 человек

Новости Вьетнама. Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали более 50 человек, по меньшей мере 40 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Хоабинь на севере страны, там объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни и наводнения привели к обрушению 200 домов и затопили еще более 30 тысяч. Более 5 тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах.