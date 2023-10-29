Число жертв на шахте в Казахстане увеличилось до 42

В результате несчастного случая на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли 42 человека, еще 4 горняка значатся пропавшими без вести. Об этом пишет РИА Новости.

Поиски осложнены из-за разрушенной техники и обвалов. В связи с этой трагедией 29 октября в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Из 252 шахтеров, которые находились под землей в момент аварии, 208 человек были выведены, 18 из них нуждались в помощи медиков. Глава Казахстана дал указание прервать взаимодействие с предприятием «АрселорМиттал Темиртау», где в августе также имела место авария, в которой погибли 5 горняков.