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Число жертв на шахте в Казахстане увеличилось до 42

29 октября 2023 10:39
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В результате несчастного случая на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли 42 человека, еще 4 горняка значатся пропавшими без вести. Об этом пишет РИА Новости.

Поиски осложнены из-за разрушенной техники и обвалов. В связи с этой трагедией 29 октября в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Из 252 шахтеров, которые находились под землей в момент аварии, 208 человек были выведены, 18 из них нуждались в помощи медиков. Глава Казахстана дал указание прервать взаимодействие с предприятием «АрселорМиттал Темиртау», где в августе также имела место авария, в которой погибли 5 горняков.

# Авария

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