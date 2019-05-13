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Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек

13 мая 2019 12:20
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Новости Индии. Число жертв мощного циклона «Фани», который обрушился на Индию 3 мая, возросло до 64, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек-1

В штате Одиша до сих пор ведутся поисково-спасательные работы. Шторм разрушил огромное количество зданий, в результате чего без крыши над головой остались сотни тысяч местных жителей. Значительный ущерб нанесен энергетической инфраструктуре и сельскому хозяйству, нарушено дорожное сообщение.

Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек-4

# Ураганы # Фотофакт

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