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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 миллионов

18 января 2021 09:06
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Новый рубеж пандемии. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 95 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США, где зараженных уже почти 24 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 миллионов-1

В списке антилидеров по числу инфицированных также Индия, Бразилия и Россия. Ухудшение эпидситуации наблюдается в Китае. Уже шесть дней подряд суточный прирост заражений в Поднебесной превышает сотню.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 миллионов-4

В рамках борьбы с пандемией страны усиливают ограничения. Так, в Великобритании с 18 января для туристов обязателен тест на COVID-19 и 10-дневный карантин. Подобные меры действуют и в Норвегии. Тех, кто откажется проходить тестирование, намерены штрафовать.  

# Коронавирус # Фотофакт

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