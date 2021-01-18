Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 миллионов

Новый рубеж пандемии. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 95 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США, где зараженных уже почти 24 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый рубеж пандемии. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 95 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США, где зараженных уже почти 24 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке антилидеров по числу инфицированных также Индия, Бразилия и Россия. Ухудшение эпидситуации наблюдается в Китае. Уже шесть дней подряд суточный прирост заражений в Поднебесной превышает сотню.
В рамках борьбы с пандемией страны усиливают ограничения. Так, в Великобритании с 18 января для туристов обязателен тест на COVID-19 и 10-дневный карантин. Подобные меры действуют и в Норвегии. Тех, кто откажется проходить тестирование, намерены штрафовать.