Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 миллионов

Новый рубеж пандемии. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 95 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США, где зараженных уже почти 24 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке антилидеров по числу инфицированных также Индия, Бразилия и Россия. Ухудшение эпидситуации наблюдается в Китае. Уже шесть дней подряд суточный прирост заражений в Поднебесной превышает сотню.