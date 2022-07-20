Число заражений выросло в три раза. Европа готовится к новой волне коронавируса

Как отметили в ВОЗ, за последние полтора месяца количество новых случаев заражения в странах Европы выросло в три раза. А на прошлой неделе на европейский регион пришлась почти половина всех новых случаев инфицирования в мире. По мнению специалистов, количество заражений растет на фоне мутаций штамма «Омикрон». Так как новые виды инфекции демонстрируют высокую степень контагиозности, если сравнивать с прошлыми штаммами. Кроме того, коронавирус станет активнее передаваться с наступлением холодов. Поэтому ВОЗ рекомендует увеличить темпы вакцинации и соблюдать личные меры предосторожности.