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Число заражений выросло в три раза. Европа готовится к новой волне коронавируса

20 июля 2022 06:41
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Европа стоит на пороге новой волны COVID-19. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Число заражений выросло в три раза. Европа готовится к новой волне коронавируса-1

Как отметили в ВОЗ, за последние полтора месяца количество новых случаев заражения в странах Европы выросло в три раза. А на прошлой неделе на европейский регион пришлась почти половина всех новых случаев инфицирования в мире. По мнению специалистов, количество заражений растет на фоне мутаций штамма «Омикрон». Так как новые виды инфекции демонстрируют высокую степень контагиозности, если сравнивать с прошлыми штаммами. Кроме того, коронавирус станет активнее передаваться с наступлением холодов. Поэтому ВОЗ рекомендует увеличить темпы вакцинации и соблюдать личные меры предосторожности.  

# Коронавирус # Фотофакт

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