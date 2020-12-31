Число заражений коронавирусом на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов

Мир на пороге Нового 2021 года, а коронавирус все не отступает. Число заражений на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов. Власти различных стран вводят новые ограничения и настоятельно рекомендуют гражданам и туристам пересмотреть свои планы на праздничные выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Турции для путешественников из-за COVID-19 ужесточили существующие ограничения. Министерство внутренних дел запретило им в новогоднюю ночь посещать центры городов, в том числе Стамбула, Измира и Анкары. С 9 вечера 31 декабря и до 10 утра 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах новогодние празднования будут запрещены и для иностранцев, и для местных.

А вот жители Латвии и вовсе проведут новогоднюю ночь в полной изоляции. С 10 вечера до 5 утра им нельзя выходить из дома. Ограничения будут действовать до 4 января, а также 8-го и 9-го числа.