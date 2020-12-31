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Число заражений коронавирусом на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов

31 декабря 2020 07:34
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Мир на пороге Нового 2021 года, а коронавирус все не отступает. Число заражений на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов. Власти различных стран вводят новые ограничения и настоятельно рекомендуют гражданам и туристам пересмотреть свои планы на праздничные выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число заражений коронавирусом на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов-1

Так, в Турции для путешественников из-за COVID-19 ужесточили существующие ограничения. Министерство внутренних дел запретило им в новогоднюю ночь посещать центры городов, в том числе Стамбула, Измира и Анкары. С 9 вечера 31 декабря и до 10 утра 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах новогодние празднования будут запрещены и для иностранцев, и для местных.

Число заражений коронавирусом на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов-4

А вот жители Латвии и вовсе проведут новогоднюю ночь в полной изоляции. С 10 вечера до 5 утра им нельзя выходить из дома. Ограничения будут действовать до 4 января, а также 8-го и 9-го числа.

Число заражений коронавирусом на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов-7

Сложная эпидобстановка сохраняется в Соединенных Штатах, Бразилии, Индии, Чехии, Германии, Великобритании. Рост заболеваемости в последней связан с распространением нового штамма COVID-19. Британский вирус-мутант довольно быстро расширяет свою географию. Первые случаи заражения зафиксированы в Объединенных Арабских Эмиратах, Чили, США и на Тайване.

# Коронавирус # Фотофакт

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