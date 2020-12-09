Число заболевших коронавирусом в мире превысило 68,5 млн. Какие страны ужесточают карантин?

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 68,5 миллиона. Тройка антилидеров остается неизменной – США, Индия и Бразилия. Рекордный прирост по смертности зафиксирован в Украине. За прошедшие сутки там умерли более 270 жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках борьбы с пандемией многие страны ужесточают карантин. Так, в Швейцарии с 12 декабря планируют ввести новые ограничения. Все рестораны, магазины, рынки и спортивные объекты должны будут закрываться не позже 7 вечера. За исключением рождественских праздников собираться группами более пяти человек запрещено.