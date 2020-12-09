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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 68,5 млн. Какие страны ужесточают карантин?

09 декабря 2020 09:03
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 68,5 миллиона. Тройка антилидеров остается неизменной – США, Индия и Бразилия. Рекордный прирост по смертности зафиксирован в Украине. За прошедшие сутки там умерли более 270 жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 68,5 млн. Какие страны ужесточают карантин?-1

В рамках борьбы с пандемией многие страны ужесточают карантин. Так, в Швейцарии с 12 декабря планируют ввести новые ограничения. Все рестораны, магазины, рынки и спортивные объекты должны будут закрываться не позже 7 вечера. За исключением рождественских праздников собираться группами более пяти человек запрещено.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 68,5 млн. Какие страны ужесточают карантин?-4

Усиливают карантинные меры в ряде немецких городов. В связи с ростом числа зараженных новые ограничения обсуждают и в Нидерландах. Жесткий локдаун действует в американской Калифорнии. Жители не могут покидать свои дома без крайней необходимости. В регионе почти полтора миллиона заболевших COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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