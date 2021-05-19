Прямой эфир

Число случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 12% за неделю

19 мая 2021 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Число случаев заражения COVID-19 в мире за неделю снизилось на 12 %, количество летальных исходов – на 5 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 12% за неделю -1

На фоне успешной вакцинации и улучшения эпидобстановки многие страны смягчают карантинные меры.

Так, во Франции с 19 мая открываются все магазины. На два часа сокращается комендантский час. При ограниченном числе посетителей возобновляют работу кинотеатры, музеи и зоопарки.

Число случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 12% за неделю -4

Заведения общепита могут принимать гостей на летних террасах.

Какие страны ослабляют ограничения? Читайте здесь.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии 38 человек стали жертвами циклона, почти 6 тысяч деревень остались без электричества
19 мая 2021 10:12

В Индии 38 человек стали жертвами циклона, почти 6 тысяч деревень остались без электричества

Произвели около 70 выстрелов. В Калифорнии два человека погибли при атаке на автобус
19 мая 2021 10:03

Произвели около 70 выстрелов. В Калифорнии два человека погибли при атаке на автобус

Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней
19 мая 2021 08:15

Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней