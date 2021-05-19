Число случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 12% за неделю

Новости мира. Число случаев заражения COVID-19 в мире за неделю снизилось на 12 %, количество летальных исходов – на 5 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Число случаев заражения COVID-19 в мире за неделю снизилось на 12 %, количество летальных исходов – на 5 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне успешной вакцинации и улучшения эпидобстановки многие страны смягчают карантинные меры.
Так, во Франции с 19 мая открываются все магазины. На два часа сокращается комендантский час. При ограниченном числе посетителей возобновляют работу кинотеатры, музеи и зоопарки.
Заведения общепита могут принимать гостей на летних террасах.
Какие страны ослабляют ограничения? Читайте здесь.