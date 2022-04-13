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Число пострадавших во время стрельбы в метро Нью-Йорка выросло до 29 человек. Пятеро погибли

13 апреля 2022 08:35
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Новости США. Число пострадавших во время стрельбы в метро Нью-Йорка выросло до 29. Пятеро из них в тяжелом состоянии. Еще пять человек убиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число пострадавших во время стрельбы в метро Нью-Йорка выросло до 29 человек. Пятеро погибли-1

Накануне, неизвестный мужчина открыл огонь в подземке. Как заявили очевидцы, преступник сначала открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. На месте происшествия было обнаружено несколько неразорвавшихся устройств. Сейчас полиция США разыскивает 62-летнего темнокожего мужчину, на котором был строительный жилет и противогаз.

Число пострадавших во время стрельбы в метро Нью-Йорка выросло до 29 человек. Пятеро погибли-4

Кроме того, в восьми километрах от места стрельбы правоохранители нашли машину, которая, возможно, принадлежит стрелку. Мотивы преступника пока неизвестны.

# Стрельба в США # Фотофакт

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