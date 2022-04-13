Число пострадавших во время стрельбы в метро Нью-Йорка выросло до 29 человек. Пятеро погибли

Новости США. Число пострадавших во время стрельбы в метро Нью-Йорка выросло до 29. Пятеро из них в тяжелом состоянии. Еще пять человек убиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне, неизвестный мужчина открыл огонь в подземке. Как заявили очевидцы, преступник сначала открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. На месте происшествия было обнаружено несколько неразорвавшихся устройств. Сейчас полиция США разыскивает 62-летнего темнокожего мужчину, на котором был строительный жилет и противогаз.