Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 154 человек

Минздрав Московской области обновил информацию о пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», количество потерпевших возросло до 154 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Из них 107 людей находится в стационаре, 44 получают амбулаторное лечение, трое уже были выписаны.

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник» случился теракт. В зал ворвалось не менее трех мужчин в камуфляжной форме и отсутствии масок, которые стали стрелять по посетителям и бросать зажигательные бомбы.