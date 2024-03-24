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Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 154 человек

24 марта 2024 10:26
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Минздрав Московской области обновил информацию о пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», количество потерпевших возросло до 154 человек. Об этом пишет РИА Новости.

Из них 107 людей находится в стационаре, 44 получают амбулаторное лечение, трое уже были выписаны.

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник» случился теракт. В зал ворвалось не менее трех мужчин в камуфляжной форме и отсутствии масок, которые стали стрелять по посетителям и бросать зажигательные бомбы.

# Международная политика

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