Число пострадавших от ливней и подтоплений в Ялте превысило полсотни человек

В Ялте число пострадавших после ливней и подтоплений превысило полсотни человек. В больнице остаются шесть пациентов, получивших серьезные травмы. Известно об одном погибшем, поиски еще одного местного жителя продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшие дожди обрушились на полуостров Крым в ночь на 17 июня. Среди наиболее пострадавших туристических городов – Керчь, соседние с ней районы и Ялта. Здесь выпало более 135 миллиметров осадков. В результате разгула стихии оказались повреждены сотни домов и пляжная инфраструктура, 13 отелей подтоплены. Из некоторых пришлось эвакуировать отдыхающих.