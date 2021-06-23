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Число пострадавших от ливней и подтоплений в Ялте превысило полсотни человек

23 июня 2021 10:01
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В Ялте число пострадавших после ливней и подтоплений превысило полсотни человек. В больнице остаются шесть пациентов, получивших серьезные травмы. Известно об одном погибшем, поиски еще одного местного жителя продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число пострадавших от ливней и подтоплений в Ялте превысило полсотни человек-1

Сильнейшие дожди обрушились на полуостров Крым в ночь на 17 июня. Среди наиболее пострадавших туристических городов – Керчь, соседние с ней районы и Ялта. Здесь выпало более 135 миллиметров осадков. В результате разгула стихии оказались повреждены сотни домов и пляжная инфраструктура, 13 отелей подтоплены. Из некоторых пришлось эвакуировать отдыхающих.

Число пострадавших от ливней и подтоплений в Ялте превысило полсотни человек-4

Сотрудники коммунальных служб совместно с военными устраняют последствия непогоды. По предварительным оценкам, на восстановление дорог и инфраструктуры потребуется свыше 75 миллионов долларов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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