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Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12 человек

30 января 2021 11:29
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Новости России. Растет число жертв страшной аварии в Самарской области России. Погибли 12 человек, 13 находятся в больнице (большинство в реанимации), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших есть полугодовалый ребенок, он в тяжелом состоянии.

Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12 человек-1

ДТП произошло вечером 29 января на федеральной трассе «Урал». Фура столкнулась с микроавтобусом и легковой машиной. Удар был такой силы, что автобус превратился в груду искореженного металла. По предварительной версии, у грузовика занесло прицеп, и он выехал на встречную полосу.

Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12 человек-4

Расследование продолжается. Ульяновский губернатор на 31 января объявил траур по погибшим в ДТП, поскольку большинство из жертв – жители этого региона.

# Авария # Фотофакт

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