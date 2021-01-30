Число погибших в ДТП под Самарой возросло до 12 человек

Новости России. Растет число жертв страшной аварии в Самарской области России. Погибли 12 человек, 13 находятся в больнице (большинство в реанимации), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших есть полугодовалый ребенок, он в тяжелом состоянии.

ДТП произошло вечером 29 января на федеральной трассе «Урал». Фура столкнулась с микроавтобусом и легковой машиной. Удар был такой силы, что автобус превратился в груду искореженного металла. По предварительной версии, у грузовика занесло прицеп, и он выехал на встречную полосу.