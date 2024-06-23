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Число погибших удара ВСУ по Севастополю выросло до 3 человек, ранены 124

23 июня 2024 13:49
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В результате удара ВСУ по Севастополю число жертв составило три человека, в том числе два ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на области Михаила Развожаева.

Губернатор Михаил Развожаев обвиняет в совершении преступления киевский режим. Ранения различной степени серьезности получили более 100 человек, в числе которых 27 детей. Пять детей в критическом состоянии. 

Все медицинские организации мобилизованы для помощи раненым. Развожаев выражает соболезнования родным погибших и обещает помощь. Также продолжается работа по эвакуации пострадавших, на месте происшествия трудятся бригады скорой помощи. 

Киев регулярно предпринимает попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников, но большинство из них перехватывается средствами ПВО.

# ЧП

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